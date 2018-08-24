На Аляске горбатый кит заставил туристов неожиданно "принять душ" - ВИДЕО
24 августа 2018 10:34 379
Горбатый кит удивил туристов на Аляске, показав акробатический трюк прямо перед прогулочной лодкой. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Туристы наблюдали за фонтаном, который пускал кит в стороне от лодки, вдруг перед ними показался еще один: он резко выпрыгнул из воды, перевернулся в воздухе и, окатив людей волной, скрылся.
Пораженные наблюдатели оказались мокрыми с ног до головы после этого невероятного зрелища. Уникальные кадры удалось получить во время путешествия для наблюдения за китами в районе залива Аляска.
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