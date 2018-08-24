Умер гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd
24 августа 2018 11:05 116
Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле. Отмечается, что он болел раком легких.
Эд Кинг присоединился к Lynyrd Skynyrd в 1972 году. Он участвовал в записи трех альбомов коллектива и в создании одного из главных хитов группы - песни Sweet Home Alabama с альбома Second Helping. В 1975 году Кинг покинул группу после разногласий с солистом Ронни Ван Зантом.
Вместе с другими участниками Lynyrd Skynyrd Кинг вошел в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году.
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