Умер гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd

Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле. Отмечается, что он болел раком легких.

Эд Кинг присоединился к Lynyrd Skynyrd в 1972 году. Он участвовал в записи трех альбомов коллектива и в создании одного из главных хитов группы - песни Sweet Home Alabama с альбома Second Helping. В 1975 году Кинг покинул группу после разногласий с солистом Ронни Ван Зантом.

Вместе с другими участниками Lynyrd Skynyrd Кинг вошел в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году.

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