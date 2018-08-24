Число жертв землетрясений на острове Ломбок возросло до 555 человек

Число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 555 человек. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Синьхуа сообщало о 506 погибших.

По данным управления, 555 человек погибли, около 1,5 тысячи пострадали и десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в результате двух землетрясений на Ломбоке.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Ломбок в минувшее воскресенье. Также пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

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