Европа будет по-новому бороться с интернет-экстремизмом

Европа готовит новый закон о борьбе с пропагандой экстремизма в социальных сетях. Первый текст документа будет представлен в сентябре. По новым правилам, Еврокомиссия собирается выработать систему штрафов для IT-компаний, не удаляющих экстремистские комментарии в течение часа с момента их публикации, передает Day.Az со ссылкой на ru.euronews.com.

В 2016 году Facebook, Twitter и YouTube договорились добровольно изучать и удалять сообщения, содержащие пропаганду терроризма, экстремизма и насилия. Однако европейское правительство пришло к выводу, что такой подход не эффективен.

В апреле этого года Facebook заявил об увеличении штата сотрудников по борьбе с терроризмом в соцсети в 4 раза, теперь в компании за распространением сообщений экстремистского содержания следят около 200 человек.

Сама IT-компания сообщает, что её программы находят 99% материалов с террористической пропагандой до того, как кто-либо успевает сообщить о них в техническую поддержку.

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