Опубликовано новое видео нападения на полицейских в центре Москвы - ВИДЕО

24 августа 2018 15:15

Следственный комитет России опубликовал новое видео нападения на сотрудников полиции в центре Москвы, которое произошло вчера, 23 августа, в переулке Сивцев Вражек, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В видеоролике показано, как мужчина, который переходит проезжую часть, начинает внезапно стрелять по идущим по тротуару полицейским. Начинается перестрелка, в ходе которой сотрудник полиции ответным огнем ранит нападавшего мужчину, и тот падает на землю.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса РФ", - заявили в Следственном комитете России.

Впоследствии нападавший скончался в больнице. Мотивы его действий устанавливаются

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Опубликовано новое видео нападения на полицейских в центре Москвы

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