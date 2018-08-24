В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу на территории Перу, недалеко от границы с Бразилией, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 09.04 по времени UTC. Эпицентр располагался в 138 километрах к западу от населенного пункта Иберия. Очаг землетрясения залегал на глубине 609,5 километров, передает Day.Az.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.