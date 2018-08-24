Более 100 человек отравились ядовитым облаком в Чили - ВИДЕО

Более 100 человек отравились ядовитым облаком в Чили. По решению властей на некоторое время оказались закрыты школы и детские сады, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Ядовитое облако, содержащее твердые частицы серы, накрыло коммуны Кинтеро и Пучункави на западе Чили. В результате этого более чем у сотни людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с головокружением и тошнотой, об этом сообщает радиостанция Biobio.

В населенных пунктах введен желтый уровень экологической тревоги, который считается достаточно высоким. Кроме того, президент Чили Себастьян Пиньера поручил определить причины появления облака и установить источник отравления.

Губернатор региона Вальпараисо временно отменил занятия в школах, а также закрыл детские сады. Это связано с тем, что большинство отравившихся - дети и подростки.

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