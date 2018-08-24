Дети купили квартиру на деньги от продажи лимонада

Братья из Америки Дэвид и Зак Тэннеры купили квартиру в строящемся доме на деньги, которые заработали на продаже лимонада, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Мальчики, которым 10 и 12 лет, начали свой бизнес еще 7 лет назад. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов и, руководствуясь примером своего отца-инвестора, вложили деньги в высокодоходные акции. Недавно же они инвестировали в жилищный кооператив.

При этом отец не считает сыновей особо одаренными, хотя отмечает, что они рано начали интересоваться инвестициями, пишет realestate. com.au.