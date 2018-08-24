Дети купили квартиру на деньги от продажи лимонада
24 августа 2018 17:45 415
Братья из Америки Дэвид и Зак Тэннеры купили квартиру в строящемся доме на деньги, которые заработали на продаже лимонада, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Мальчики, которым 10 и 12 лет, начали свой бизнес еще 7 лет назад. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов и, руководствуясь примером своего отца-инвестора, вложили деньги в высокодоходные акции. Недавно же они инвестировали в жилищный кооператив.
При этом отец не считает сыновей особо одаренными, хотя отмечает, что они рано начали интересоваться инвестициями, пишет realestate. com.au.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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