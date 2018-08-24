13 автомобилей столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие - ВИДЕО

24 августа 2018 17:10

Тринадцать автомобилей, в числе которых грузовик и маршрутка, столкнулись на спуске с Кайской горы в Иркутске приблизительно в пять часов вечера по местному времени.

По предварительным данным, в результате массового ДТП пострадали три человека. Один из них был доставлен в травмцентр областной больницы, а еще двое - в травмпункты. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на региональное МВД, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На месте аварии сейчас работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Тринадцать автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Иркутске

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az