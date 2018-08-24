13 автомобилей столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие - ВИДЕО

Тринадцать автомобилей, в числе которых грузовик и маршрутка, столкнулись на спуске с Кайской горы в Иркутске приблизительно в пять часов вечера по местному времени.

По предварительным данным, в результате массового ДТП пострадали три человека. Один из них был доставлен в травмцентр областной больницы, а еще двое - в травмпункты. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на региональное МВД, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На месте аварии сейчас работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.

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