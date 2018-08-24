В Турции откроют пляж для домашних животных

Мэрия турецкого курорта Бодрум объявила о реализации первого в Турции проекта "Природный пляж", на котором смогут отдыхать владельцы домашних животных вместе со своими питомцами, сообщает агентство DHA.

Отмечается, что территория пляжа будет занимать 3 тысячи квадратных метров. Для животных будут построены специальные площадки для игр и прогулок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как считает мэр Бодрума Мехмет Коджадо, этот проект привлечет большое внимание туристов, имеющих домашних животных. По его словам, местные власти планируют закончить обустройство пляжа через три месяца. На пляже будут построены кафе, автостоянка, кабинки для переодевания, детская площадка и другие объекты пляжной инфраструктуры.