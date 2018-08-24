Великобритания может потерять десятки миллиардов фунтов - ПРИЧИНА

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве сторон нанесет ущерб бюджету страны в размере 80 миллиардов фунтов (102,5 миллиарда долларов). Об этом заявил британский министр финансов Филип Хаммонд, выдержки из письма которого в адрес парламента приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Послание, оказавшееся в распоряжении издания, адресовано председателю казначейского комитета британского парламента Ники Морган. Хаммонд информирует ее о том, что если Великобритания не сможет договориться с ЕС об условиях выхода, ее ждет серьезный экономический спад. Для ликвидации его последствий придется привлечь те же 80 миллиардов фунтов.

Основной удар, по словам министра, придется на предприятия химической отрасли, производителей продуктов, одежды, автомобилей и ретейлеров. Они являются основными экспортерами Соединенного Королевства, и теперь их продукция может попасть под действие пошлин.

Морган назвала описанные Хаммондом последствия катастрофическими для британской экономики. По ее словам, выход из ЕС без сделки ударит по уровню жизни граждан.

Заявления Хаммонда последовали всего через несколько часов после того, как министр по делам Brexit Доминик Рааб попытался успокоить британцев и заверил, что слишком серьезных последствий, таких как перебои с продовольствием и даже голод, ждать не стоит. Чиновник выразил уверенность в том, что договоренности по сделке все же удастся достичь. Но даже если этого не произойдет, по его словам, Брюссель все равно не бросит Лондон и окажет ему необходимую помощь.

23 августа правительство опубликовало первую часть пояснительных записок, адресованных британскому бизнесу и простым гражданам. В них описываются возможные негативные последствия Brexit и даются рекомендации по их устранению. Среди прочего там говорится, что с трудностями могут столкнуться импортеры европейской продукции, например, медикаментов, которым теперь придется получать разрешение на их продажу на территории страны.

Кроме того, британцы, живущие в странах ЕС, могут лишиться доступа к своим счетам в британских банках, а значит и ко всем выплатам, таким как зарплаты, пенсии и пособия.

Brexit должен состояться 29 марта 2019 года. К ноябрю 2018 года стороны должны прийти к окончательному соглашению относительно условий процесса или же отказаться от него.

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