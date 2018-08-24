Сильный пожар в здании Центробанка России - ВИДЕО

24 августа 2018 23:10

Здание Центрального банка России загорелось в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара находится на четвертом этаже.

В МЧС уточнили, что на место происшествия направили 26 пожарных расчетов, всего 92 человека. В ведомстве также сообщили, что возгорание носит локальный характер. Открытый огонь распространился на площади 30 квадратных метров, его удалось оперативно потушить.

В результате инцидента никто не пострадал. В одном из кабинетов горели оргтехника и мебель.

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