Сильный пожар в здании Центробанка России - ВИДЕО
24 августа 2018 23:10 178
Здание Центрального банка России загорелось в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
"Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара находится на четвертом этаже.
В МЧС уточнили, что на место происшествия направили 26 пожарных расчетов, всего 92 человека. В ведомстве также сообщили, что возгорание носит локальный характер. Открытый огонь распространился на площади 30 квадратных метров, его удалось оперативно потушить.
В результате инцидента никто не пострадал. В одном из кабинетов горели оргтехника и мебель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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