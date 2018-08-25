Пожар в китайском отеле, 18 погибших
25 августа 2018 08:47 201
В китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками.
Как отмечается, информации о количестве пострадавших пока нет.
В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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