Пожар в китайском отеле, 18 погибших

В китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками.

Как отмечается, информации о количестве пострадавших пока нет.

В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются.