В США разбился легкомоторный самолет

25 августа 2018 08:49

В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CBS News.

По данным телеканала, самолет врезался в пруд около аэропорта городе Хансон. 

Как отмечается, пострадавшие были несколько часов заблокированы в самолете из-за повреждения кабины.

В настоящее время федеральное авиационное управление США выясняет все обстоятельства происшествия.

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