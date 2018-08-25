В Финляндии при падении автобуса с моста погибли четыре человека

25 августа 2018 08:51

В финском городе Куопио в результате падения автобуса с моста на железнодорожные пути погибли четыре человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Express.

По данным портала, при аварии также пострадали 20 человек.

Как отмечается, автобус упал с моста из-за технической неисправности. 

При этом перед паданием автобус протаранил около пяти автомобилей.

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