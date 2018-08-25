"АвтоВАЗ" приоткрыл завесу тайны над новинкой

Концерн "АвтоВАЗ" представил тизер нового кроссовера LADA XRay Cross, соответствующая новость появилась в официальном паблике компании во "ВКонтакте". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Судя по тизеру к посту, новая модель получит революционную для "АвтоВАЗА" систему селективного выбора режимов движения, благодаря которой водитель сможет выбирать подходящий режим езды: "Зимний", "Песок", "Спорт", "ECO".

Как отметили в компании, новинку планируют показать в конце августа на Международном московском автосалоне-2018. Представители концерна ранее анонсировали презентацию пяти новых моделей на автосалоне, пообещав представить обновленную Lada Granta и Lada Vesta Sport.

Московский международный автомобильный салон (ММАС) является основным российским выставочным мероприятием автомобильной тематики, в 2018 году мероприятие пройдет с 29 августа по 9 сентября в московском экспоцентре "Крокус-Экспо".

Московский международный автомобильный салон (ММАС) является основным российским выставочным мероприятием автомобильной тематики, в 2018 году мероприятие пройдет с 29 августа по 9 сентября в московском экспоцентре "Крокус-Экспо".