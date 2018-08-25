"АвтоВАЗ" приоткрыл завесу тайны над новинкой
Концерн "АвтоВАЗ" представил тизер нового кроссовера LADA XRay Cross, соответствующая новость появилась в официальном паблике компании во "ВКонтакте". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Судя по тизеру к посту, новая модель получит революционную для "АвтоВАЗА" систему селективного выбора режимов движения, благодаря которой водитель сможет выбирать подходящий режим езды: "Зимний", "Песок", "Спорт", "ECO".
Как отметили в компании, новинку планируют показать в конце августа на Международном московском автосалоне-2018. Представители концерна ранее анонсировали презентацию пяти новых моделей на автосалоне, пообещав представить обновленную Lada Granta и Lada Vesta Sport.
Московский международный автомобильный салон (ММАС) является основным российским выставочным мероприятием автомобильной тематики, в 2018 году мероприятие пройдет с 29 августа по 9 сентября в московском экспоцентре "Крокус-Экспо".
Московский международный автомобильный салон (ММАС) является основным российским выставочным мероприятием автомобильной тематики, в 2018 году мероприятие пройдет с 29 августа по 9 сентября в московском экспоцентре "Крокус-Экспо".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Турции бушуют лесные пожары
-
24 Авг. 10:50 20 819
-
24 Авг. 21:45 7 435
-
24 Авг. 15:15 4 080
-
24 Авг. 11:04 3 573
-
24 Авг. 13:00 3 261