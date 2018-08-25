В Сети появилось жуткое видео, где отражение в зеркале опережает действия малыша - ВИДЕО

25 августа 2018 09:02

Пользовательница из Сан-Антонио, Техас, выложила в Twitter загадочное и пугающее видео. В коротком ролике её сын корчит рожи перед зеркалом, и отражению это занятие надоедает быстрее, чем самому ребёнку, передает Day.Az со ссылкой наc life.ru.

На кадрах видно, как отражение мальчика разворачивается и уходит на несколько мгновений раньше, чем его "хозяин".

Видео было просмотрено больше трёх миллионов раз и вызвало бурное обсуждение - пользователи оставили под ним больше полутора тысяч комментариев. А заодно отметили, что мальчик и его отражение даже моргают несинхронно.

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Нажмите на видео для просмотра:
Женщина записала жуткое видео, на котором отражение в зеркале опережает действия ребенка

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