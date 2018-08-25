В Турции бушуют лесные пожары
В районе Арач северной турецкой провинции Кастамону вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщают в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что пожар охватил лесные массивы площадью 20 гектаров.
К его тушению привлечены пожарные бригады, а также два вертолета.
Ранее, 3 июля в окрестностях Стамбула вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию общей площадью два гектара.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
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