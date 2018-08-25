Девушка погибла в ДТП с поездом во время сдачи на права - ВИДЕО

25 августа 2018 09:35

Под польской деревней Заскал в Малопольском воеводстве учебный автомобиль с 18-летней девушкой попал под колеса поезда, в результате чего она скончалась, передает Day.Az со ссылкой наc tvzvezda.ru.

Инструктору удалось покинуть машину, он не пострадал. Девушка, которая сдавала экзамен, чтобы получить водительские права, получила травмы и была госпитализирована, но врачи не смогли спасти ей жизнь, сообщается на сайте польской полиции.

"На железнодорожном переезде остановился учебный легковой автомобиль. В результате погибла 18-летняя девушка. Экзаменатору удалось выскочить из машины, он не получил никаких травм", - рассказали в полиции.

Отмечается, что машинист поезда пытался остановить состав. Обстоятельства и причины аварии выясняются

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Девушка погибла в ДТП с поездом во время сдачи на права

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