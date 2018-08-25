Китай успешно вывел на орбиту два новых спутника
Китай в субботу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с двумя навигационным спутниками Beidou-3, которые стали 35-м и 36-м спутниками в глобальной навигационной системы Beidou, создаваемой Китаем. Об этом говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пуск состоялся в субботу в 07.52 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника вышли на заданную орбиту. Спутники будут работать вместе с остальными запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.
Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года - до 30.
Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou.
Beidou - создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" этот пуск стал 283 миссией.
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