Эпичное извержение вулкана Этна на Сицилии - ВИДЕО

Завораживающее видео нового извержения вулкана Этна появилось в сети. Красочные кадры публикует itv.com.

По словам ученых из института геофизики и вулканологии Италии, проснулся он в июле этого года, теперь же вступил в более активную фазу. Специалисты говорят о возможных сильных катаклизмах в ближайшие годы, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Во всяком случае, решения об эвакуации сицилийцев, живущих недалеко от вулкана, не последовало.

Вулкан Этна также является одним из самых популярных мест для туристов на средиземноморском острове.

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