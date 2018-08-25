Китайцу, который притворился инвалидом, запретили ездить на поездах

Компания China Railway запретила мужчине, который занял место другой пассажирки в скоростном поезде и отказался пересаживаться на свое место, пользоваться железнодорожным транспортом на неопределённый период времени

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент, который вызвал общественное возмущение в Китае, произошел 21 августа в скоростном поезде Цзинань - Пекин. В сети распространилось видео, на котором мужчина занял место у окна в вагоне эконом-класса и отказался уступать его пассажирке, которой оно предназначалось по билету. Во время завязавшегося спора мужчина заявил, что у женщины есть три выбора "стоять, сесть на его место или идти в ресторан-вагон".

Женщина предпочла обратиться к проводникам поезда, однако и они не смогли убедить мужчину переесть на свое место. Он заявил проводнице, что не в состоянии встать и ему понадобится инвалидное кресло по прибытию в Пекин. В конечном итоге он остался сидеть на прежнем месте, а женщине предложили место в бизнес-классе.

После того, как видео распространилось в сети, интернет-пользователи устроили массовую "атаку" на мужчину, распространив фотографию его паспорта, полное имя и другие персональные данные, в том числе номер телефона. В итоге он опубликовал видеообращение с извинениями, обещал исправить свое поведение и не повторять подобных ошибок в будущем.

В свою очередь компания China Railway Jinan Group сообщила, что мужчина оштрафован на 200 юаней, его правонарушение внесено в базу данных о социальном рейтинге граждан, он также лишен права покупать билет на железнодорожный транспорт на неопределенный период времени.

Это не первый случай в поездах, который вызвал общественный резонанс в Китае. В январе этого года школьная учительница удерживала двери отправляющегося скоростного поезда, чтобы ее опаздывающий муж смог успеть. Позднее женщину уволили с работы.

В марте этого года власти Китая объявили, что с 1 мая начинают вводить так называемую систему "социального рейтинга граждан", которая предполагает запрет на пользование авиа- и железнодорожным транспортом правонарушителям сроком до одного года. Согласно правилам, в число правонарушений помимо прочего входят угрозы в отношении сотрудников аэропортов, вокзалов, драки и скандалы, самовольное открывание или закрывание аварийных выходов, кража, использование запрещенных на борту электронных приборов. Нарушителями также считаются те, кто займет чужое место или багажную полку.

Информация о нарушителях ежемесячно заносится в специальную базу посредством кооперации судов разных ступеней по всей стране, правоохранительных органов, авиационной и железнодорожной администраций страны.

В соответствии с тяжестью совершенного правонарушения, граждане не смогут купить билеты на поезда и самолеты в течение определенного периода, по истечении которого их имена автоматически будут удалены из базы.

В начале июня управление гражданской авиации Китая опубликовало первый черный список пассажиров, которым запрещено пользоваться воздушным транспортом сроком на один год, в него попали 86 человек.

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