Неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии

25 августа 2018 11:22

Неизвестные застрелили 16-летнего подростка у школы в Северной Калифорнии, еще один 18-летний подросток находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в данный момент полиция задержала двух подозреваемых и продолжает разыскивать причастных к стрельбе.

По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

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