Неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии
25 августа 2018 11:22 72
Неизвестные застрелили 16-летнего подростка у школы в Северной Калифорнии, еще один 18-летний подросток находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в данный момент полиция задержала двух подозреваемых и продолжает разыскивать причастных к стрельбе.
По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.
В настоящее время ведется расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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