Авария в России, где погибло четыре человека, попала на камеры - ВИДЕО

Появилось видео ДТП на 200-м километре федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области, где после столкновения грузовика и легковушки погибло четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как писал Лайф, ещё один пострадавший, водитель грузового автомобиля, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Полиция выясняет все обстоятельства этой аварии.

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