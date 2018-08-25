Авария в России, где погибло четыре человека, попала на камеры - ВИДЕО
25 августа 2018 11:28 120
Появилось видео ДТП на 200-м километре федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области, где после столкновения грузовика и легковушки погибло четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как писал Лайф, ещё один пострадавший, водитель грузового автомобиля, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Полиция выясняет все обстоятельства этой аварии.
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