Дождь из булыжников обрушился на пассажирский автобус - ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как огромный камень влетел в салон пассажирского автобуса во время движения. Огромный камень угодил прямо в водителя, однако мужчина, превозмогая боль, продолжил движение, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он смог довезти людей до следующей остановки, а затем был госпитализирован. Оказалось, что огромный камень "сломал" водителю ребра.

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