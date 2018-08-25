В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы

25 августа 2018 12:06

Взрыв произошел в субботу около отделения избирательной комиссии Афганистана в городе Джелалабад, два человека погибли, четыре получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV, передает Day.Az.

В момент взрыва около отделения избиркома проходила акция протеста. Другие обстоятельства случившегося уточняются.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az