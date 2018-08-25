В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
25 августа 2018 12:06 156
Взрыв произошел в субботу около отделения избирательной комиссии Афганистана в городе Джелалабад, два человека погибли, четыре получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV, передает Day.Az.
В момент взрыва около отделения избиркома проходила акция протеста. Другие обстоятельства случившегося уточняются.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!