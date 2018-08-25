В Иране обрушились жилые дома, есть погибшие

25 августа 2018 12:16

Десять человек погибли, 5 пострадали в результате обрушения 3 жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на пожарных, передает  Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент в результате этого происшествия погибли десять человек", - сообщил агентству заместитель местной пожарной службы Мехди Резаи, отметив, что пострадавшие пять человек были госпитализированы.

Инцидент произошел в субботу утром, причиной обрушения зданий, как отмечает агентство Tasnim, стал взрыв водонагревающего котла. Как отметил Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. Он в то же время подчеркнул, что причины инцидента устанавливаются.

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