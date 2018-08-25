В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло в субботу на острове Манам в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вулкан Манам расположен на одноименном острове в Новогвинейском море и является одним из самых активных вулканов в государстве. Последний раз он извергался в апреле 2017 года, еще раньше в 2004 году из-за крупного извержения с острова было эвакуировано около девяти тысяч человек.

Как сообщает радиостанция, извержение началось рано утром в субботу, местные жители сообщили об облаке пепла, которое перекрыло солнечный свет, и лаве на вершине вулкана. По некоторым данным, планируется эвакуация населения с острова.

Австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина (DVAAC) объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением. Причиной стало облако пепла, которое поднялось на высоту, где пролегают маршруты коммерческих авиалиний.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

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