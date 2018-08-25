Объявлена сенсационная новость касательно тюркской истории

Археологическая экспедиция Международной тюркской академии (TWESCO), проходившая в пойме реки Керулен, объявила сенсационную новость, касающуюся тюркской истории. Об этом сообщил на пресс-конференции в Улан-Баторе директор Национального музея Монголии Д. Сухбаатар, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Казинформ, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..

Директор Национального музея отметил, что территория поймы реки Керулен была местом проживания каганов и имеет прямое отношение к тюркской истории. Научный коллектив "Экспедиции Керулен" проводил археологические раскопки в комплексах "Хаяхудаг" и "Гүнбүрд" в местности Дэлгэрхаан округа Хэнтий Монголии, относящихся к тюркской эпохе. Ранее не было сведений, что этот регион имеет отношение к тюркской эпохе. Однако в результате экспедиции этого года выяснилось, что местность Керулен-Кентей, расположенная в северо-восточной Монголии, была местом обитания наших славных предков в эпоху гуннов и тюрков. Директор Национального музея Монголии, доктор исторических наук Д. Сухбаатар на пресс-конференции сказал: "Проект "Керулен" - это совместный комплексный проект музея и Международной Тюркской академии. В округе Хэнтий в пойме реки Керулен, в этой золотой колыбели великих каганов, ранее не проводились археологические раскопки. Расположенный здесь древнетюркский ритуальный комплекс, относящийся примерно к 6-8 векам, науке до сего времени был не известен. Территория древнего комплекса, составляющая 30 квадратных метров, за прошедшие века покрылась слоем земли. Этот комплекс исследуем совместно с Международной Тюркской академией, найденные реликвии обогатят памятники тюркской эпохи".

По словам ученых, комплекс "Хаяхудаг" находится за 2-метровым курганом, он отделен от окружающей территории рвом шириной 1 метр. В этом рве, на глубине 2 метра 20 сантиметров, были найдены керамический кувшин, две каменные статуи человека и другие артефакты. В ходе исследования выяснилось, что в данном комплексе имеется храм, построенный из бревен, крыша которого покрыта деревянными досками. Результатами археологических исследований поделился научный сотрудник Национального музея Монголии, археолог Ч. Баяндэлгэр: "Древнетюркский комплекс "Хаяхудаг" расположен на равнине к северу от реки Керулен - это священное место, где великих ханов возводили на трон.

В 2017 году Тюркская академия и музей организовали экспедицию "От Бурхан Халдун до Улытау: возрождение исторической памяти", в ходе которой ученые посетили мавзолей Жоши-хана. В этом году есть находки из ритуального комплекса. Это бесценные сокровища, которые пополнят наследие древнетюркской истории. Статуя мужчины с бровями в разлет, прямым носом, воина - предводителя с густой бородой, и статуя женщины - тюркской красавицы в высоком головном уборе кочевников.

Тюркские памятники в пойме реки Керулен обогатят тюркскую историю новыми данными, доказывая, что и северо-восточная Монголия была местом обитания древних тюрков. В связи с результатами археологической экспедиции в Монголию, руководитель TWESCO Д. Кыдырали назвал новые сведения о тюркской истории важными для общей истории.

Археологические раскопки продолжаются.

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