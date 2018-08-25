В Германии предложили привлекать беженцев к регулярной годичной службе

Год обязательной службы помог бы беженцам лучше интегрироваться в германское общество. Об этом заявила генсек партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Funke, которое было опубликовано в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом политик не уточнила, имеет ли в виду только альтернативную службу или же, в том числе, и военную.

"Если беженцы будут проходить такой год добровольно или на принудительной основе, то это пойдет на пользу их интеграции в государственные дела и в общество", - отметила она. Кроме того, по ее словам, это повысило бы их репутацию в обществе.

Крамп-Карренбауэр добавила, что идея возвращения ко всеобщей повинности для молодых граждан Германии, которую она огласила несколько недель назад, нашла поддержку среди представителей ХДС. "Они полагают, что такая служба актуальна не только для немецких граждан, но и для беженцев, а также соискателей убежища, которые живут в Германии", - сказала политик.

Всеобщая воинская повинность была введена в ФРГ в 1957 году по инициативе канцлера Конрада Аденауэра, с того же года появилась возможность проходить альтернативную службу. Отказалась от регулярных призывов Германия с 1 июля 2011 года.

Каких-либо политических инициатив или конкретных шагов по возвращению к обязательной службе в Германии пока предпринято не было. Тему в конце июля подняли христианские демократы, спровоцировав общественную дискуссию. Социал-демократы, которые также входят в правительство, сразу сказали, что лучше поощрять добровольные начинания молодых граждан, но не возвращаться к службе на принудительной основе.

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