71-летняя танцовщица удивила судей на шоу талантов в США - ВИДЕО

71-летняя Куин Боммелье, выросшая в Тайланде, на своём примере доказала, что возраст это просто число и понятие весьма относительное, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов танцовщицы, она с 10-летнего возраста занималась бальными танцами, благодаря чему, спустя некоторое время нашла себе партнёра, ставшего впоследствии её мужем.

Правда для участия в американском шоу Куин пришлось найти партнёра помоложе, так как супруг не смог соответствовать темпераменту своей молодой жены.

В конце июля выступление танцевальной пары поразило членов жюри, которые пропустили Куин Боммелье и Мишу Власова в следующий этап развлекательного шоу.

Но выступление танцевальной пары, состоявшееся в прошлую среду, 22 августа, в рамках телепередачи, не было оценено членами жюри, как в предыдущий раз и участники не прошли в полуфинал конкурса America's Got Talent (Америка ищет таланты).

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