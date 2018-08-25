Птенцов голубя спасли с авианосца при участии военного вертолета

Два птенца голубя были обнаружены в гнезде на шлюпочной палубе авианосца Queen Elizabeth, крупнейшего военного корабля Королевского флота, когда тот вышел в сторону США из Портсмутской военно-морской базы.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, моряки перенесли осиротевших голубят в тепло и накормили кашей, разбавленной теплой водой, из шприца, предоставленного корабельными медиками.

Затем военный вертолет Merlin Mk4, принадлежащий 845-й военно-морской эскадрилье, доставил голубят на берег, где их передали в руки сотрудников Общества охраны животных.

Командующий корабля прокомментировал ситуацию: "Основная наша забота - новые самолеты на борту, но мы всегда готовы оказать гуманитарную помощь. Не думал, что она понадобится так скоро!".

Птичек назвали F-35 и Lightning - в честь истребителей, которые перевозит авианосец.

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