Умер российский музыкант

25 августа 2018 15:26

Музыкант Сергей Локтев скончался на 62-м году жизни в Твери, сообщается на его странице Вконтакте в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера покинул этот мир Сергей Локтев. Позже, для желающих проститься, будет информация о месте и времени", - говорится в сообщении.

Локтеву был 61 год. Он много лет заведовал музыкальной частью в тверском ТЮЗе. В последние годы жизни организовал рок-группу "Интромир", которая была популярна в Твери. Местные СМИ писали о Локтеве как об экспериментаторе и импровизаторе в музыке.

 

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