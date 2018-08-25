Умер российский музыкант
25 августа 2018 15:26 181
Музыкант Сергей Локтев скончался на 62-м году жизни в Твери, сообщается на его странице Вконтакте в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вчера покинул этот мир Сергей Локтев. Позже, для желающих проститься, будет информация о месте и времени", - говорится в сообщении.
Локтеву был 61 год. Он много лет заведовал музыкальной частью в тверском ТЮЗе. В последние годы жизни организовал рок-группу "Интромир", которая была популярна в Твери. Местные СМИ писали о Локтеве как об экспериментаторе и импровизаторе в музыке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!