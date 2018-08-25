Отец Нурмагомедова отказался отвечать на оскорбления Макгрегора

25 августа 2018 15:40

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отказался отвечать оскорбившему его ирландцу Конору Макгрегору, передает Sport24.

"По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб", - сказал отец бойца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

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