Отец Нурмагомедова отказался отвечать на оскорбления Макгрегора
25 августа 2018 15:40 389
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отказался отвечать оскорбившему его ирландцу Конору Макгрегору, передает Sport24.
"По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб", - сказал отец бойца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!