Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР

Заявления США о том, что Китай повлиял на переговоры Вашингтона с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова являются безответственными и идущим наперекор фактам, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Заявления американской стороны идут вразрез с фактами, являются безответственными. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим и уже сделали представление американской стороне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить визит в КНДР, который планировался на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, из-за гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, Пекин не "помогает в процессе денуклеаризации, как раньше".

Ещё ранее Трамп заявлял, что Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации.