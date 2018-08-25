Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов

25 августа 2018 18:05

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на сентябрь, сообщает портал The Local France, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции. Они запланировали совместную акцию протеста, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок.

Веганство, главная идея которого заключается в отказе от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения, в последние годы набрало популярность во Франции. Этим остались недовольны мясники и фермеры, которые считают, что оппоненты вместе с поддерживающими движение СМИ пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания. Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале.

В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард обратился в министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.

Представители веганских движений, в свою очередь, отвергают обвинения в насилии.

 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az