Решимость народа Турции гарантирует успех при нападениях на экономику - Эрдоган

Решимость турецкого народа - главная гарантия успеха при нападениях на экономику Турции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Самым важным залогом нашего успеха во времена атак на нашу экономику является твердость и решимость нашего народа", - отмечается в заявлении президента Турции.

Эрдоган также добавил, что несмотря на многочисленные атаки на Турцию, как внутренние, так и внешние, нация смогла выстоять благодаря приверженности духу победы при Малазгирте.

Отношения Турции и США обострились в связи с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры.

Эрдоган ранее заявлял, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.