Стрельба в калифорнийской школе, погиб подросток
25 августа 2018 17:36 167
Неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, передает The New York Post.
Как сообщается, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.
Школу заперли, никто из находившихся внутри учеников не пострадал. Полиция продолжает расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!