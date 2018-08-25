Стрельба в калифорнийской школе, погиб подросток

Неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, передает The New York Post.

Как сообщается, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Школу заперли, никто из находившихся внутри учеников не пострадал. Полиция продолжает расследование.