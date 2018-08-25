В Москве птица повредила закрылки Airbus S7

25 августа 2018 18:18

Лайнер Airbus A320 российской авиакомпании S7 получил повреждения закрылков, выполняя накануне рейс из московского аэропорта Домодедово в Анапу. Предположительно это стало результатом столкновения с птицей при взлете в Москве накануне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По словам источника в правоохранительных органах, для расследования авиапроисшествия создана комиссия. Есть вероятность, что птица попала в крыло самолета при взлете в Москве, передает ТАСС.

Повреждения закрылков обнаружились в ходе обследования воздушного судна в Анапе. Самолет уже вылетел обратно в Москву.

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