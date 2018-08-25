Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Хэмилтон в субботу стал первым с временем 1 минута 58,179 секунды. Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (1.58,905). Третьим стал француз Эстебан Окон из "Форс Индии" (2.01,851). Заключительный сегмент квалификации, в который пробились десять лучших пилотов, проходил при дожде.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье.