Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона с Мехико улучшаются и что скоро возможно "большое" торговое соглашение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши отношения с Мексикой становятся теснее с каждым часом. И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди, и все очень плотно работают вместе. Скоро может быть большое торговое соглашение с Мексикой!" - написал Трамп в Twitter.

Он не уточнил, идет ли речь о двустороннем соглашении или актуализации трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены в августе.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.