В Китае арестовали представителя отеля, где при пожаре погибли 19 человек

Полиция китайского Харбина арестовала юридического представителя гостиницы, где при пожаре 19 человек погибли, еще 23 пострадали, следует из опубликованного заявления ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время юридический представитель гостиницы, где произошел пожар, 46 летний мужчина по фамилии Чжан арестован по подозрению в совершении уголовного преступления по халатности. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Пожар в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками произошел в субботу в 4.36 по местному времени. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. С огнем боролись более 100 пожарных, которым удалось потушить пожар к 7.50.

По последним данным полиции, 19 человек погибли, еще 23 пострадали.