Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч против «Лацио»

"Ювентус" и "Лацио" определились со стартовыми составами на матч второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча пройдет в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду появится на поле с первых минут игры.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.