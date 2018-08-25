Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч против «Лацио»
25 августа 2018 20:15 220
"Ювентус" и "Лацио" определились со стартовыми составами на матч второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча пройдет в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду появится на поле с первых минут игры.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.
"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!