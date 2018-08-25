Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч против «Лацио»

25 августа 2018 20:15

"Ювентус" и "Лацио" определились со стартовыми составами на матч второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча пройдет в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду появится на поле с первых минут игры.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.

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