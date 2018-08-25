На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей более 30 лет назад

Тело женщины-альпинистки, предположительно, погибшей во время восхождения 31 год назад, было найдено на Эльбрусе группой туристов на высоте 4 тыс. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике Карачаево-Черкесия, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Тело женщины нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям. По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано", - сообщили в ведомстве.

Личность женщины установлена, при ней найдены были документы.

В частности, был найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области, в котором находился также авиабилет на ее имя, датированный 10.04.1987 года из Москвы в Минеральные Воды, уточнили в пресс-службе.