В МИД России предостерегли США от опрометчивых шагов в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", - сказал он.

Он подчеркнул, что Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

"То, что западники не хотят в этом участвовать лишний раз подтверждает что у них совсем другие цели - и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске",- добавил Рябков.

Он также призвал Вашингтон "не нагнетать обстановку".