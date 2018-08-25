В Италии 16 мигрантов с заблокированного судна отправили в больницу

Сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли в субботу с корабля итальянской береговой охраны Diciotti и отправили в местную больницу 16 мигрантов, которым потребовалась неотложная врачебная помощь, сообщает телеканал RaiNews24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о 11 женщинах, которым требуется психологическая помощь и срочный осмотр у гинеколога, и о пяти мужчинах, у двоих из которых обнаружены симптомы туберкулеза. Для высадки мигрантов на берег не потребовалось разрешения МВД Италии, так как в таких случаях достаточно решения инспекторов медицинской службы, которые ранее в субботу провели соответствующее обследование беженцев на борту Diciotti. На корабле, который последние пять суток стоит в порту Катании, остаются 124 мигранта.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне. В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В пятницу 120 мигрантов, находящихся на борту Diciotti, объявили голодовку.

