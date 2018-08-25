«Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио»

Туринский "Ювентус" обыграл "Лацио" на своем поле со счетом 2:0 в рамках второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый мяч на свой счет записал Миралем Пьянич на 30-й минуте встречи. А во втором тайме на 75-й минуте отличился Марио Манджукич, который забил с передачи Роналду. Португалец задел пяткой мяч после прострела с фланга, но смог сам отправить мяч в ворота, Манджукич добил мяч в сетку.

Ранее сообщалось, что Роналду выйдет в стартовом составе "Ювентуса" на матч против "Лацио".

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

"Ювентус" (Турин) - "Лацио" (Рим) - 2:0

Голы: 1:0 - Пьянич, 30; 2:0 - Манджукич, 75.