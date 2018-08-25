Саудовские ПВО перехватили ракету хуситов
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла", запущенную по городу Наджран на юго-западе королевства, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Силы ПВО (Саудовской Аравии) перехватили ракету повстанцев-хуситов, запущенную по городу Наджран", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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