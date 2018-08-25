В Болгарии 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом

25 августа 2018 23:35

Не менее 15 человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с автобусом в районе Искырского ущелья в Болгарии. Об этом сообщает Sofia Globe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, водитель автобуса потерял управление. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Автобус, вероятно, также столкнулся с несколькими автомобилями.

На место инцидента приехали машины скорой помощи, пострадавших доставили в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.

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