В Болгарии 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом
25 августа 2018 23:35 215
Не менее 15 человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с автобусом в районе Искырского ущелья в Болгарии. Об этом сообщает Sofia Globe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания, водитель автобуса потерял управление. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Автобус, вероятно, также столкнулся с несколькими автомобилями.
На место инцидента приехали машины скорой помощи, пострадавших доставили в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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