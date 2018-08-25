Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием членов правительств двух стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках,... мы встретимся в широком формате, и это было его предложение - Владимира Владимировича Путина, - расширимся за счет представителей наших правительств", - сказал Лукашенко в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", отрывок которого был показан в субботу вечером.

Как было заявлено в эфире телеканала со ссылкой на слова белорусского лидера, на этой расширенной встрече "будут сняты все, увы, не новые для двусторонних отношений трения в экономике и торговле".

Лукашенко пояснил, что сроки новой встречи зависят, в первую очередь, от графика российского президента. "У него очень напряженный график. И он сейчас будет в Сибири длительное время. А после вот этих визитов в регионы России мы встретимся в широком формате", - отметил он.

Белорусский президент пояснил, что, согласно предложению российского президента, новая встреча может состояться в Сочи или в Москве. По его словам, стороны обсудят "проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси, - известные проблемы".

"Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового. Новых вопросов у нас к счастью проблемных не появилось... и они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым может быть и нам надо принимать решение. И предложение Путина о том, что мы должны это сделать в присутствии членов правительств и премьер-министров, - это, действительно, была такая договоренность", - отметил Лукашенко.

Он уточнил, что такое решение президенты приняли после обсуждения блока международных проблем на встрече в Сочи на этой неделе.

По информации телеканала, в Сочи главы государств обсудили в том числе взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом и даже частный визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии. При этом, как было сказано в эфире, Лукашенко заявил, что для Белоруссии важна позиция России в мире, которая в том числе влияет и на белорусскую экономику. Телеканал заявил, что президенты в Сочи не обсуждали тему поставок газа и кредита ЕФСР, поскольку решения по этим вопросам приняты, однако поднимались темы поставок белорусского продовольствия в РФ, квотирование автоперевозчиков, реальной стоимости строительства АЭС в Белоруси, ситуации в руководстве ОДКБ.